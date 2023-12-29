Россия нанесла массированный удар по украинским городам

Предварительные последствия массированного обстрела Украины ракетами и БПЛА со стороны ВС РФ

▪️Киев: 17 человек ранены; 1 погиб;

▪️Львов: 8 ранены; 1 погиб;

▪️Днепр: 15 ранено; 4 погибло;

▪️Одесса: 15 раненых; 2 погибло;

▪️Харьков: 11 ранены; 1 погиб;

▪️Запорожье: 10 ранено; 1 погиб.

В Киеве произошло несколько взрывов, в городе интенсивно работали системы ПВО, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram утром в пятницу, 29 декабря.

После первых сообщений о взрывах Кличко уточнил, что в Подольском районе Киева загорелись складские помещения. Позже Кличко указала, что взрывом было повреждено здание станции метро "Лукьяновская". "Станция работает как укрытие", - добавил он.

В то же время государственная "Российская газета" написала, что в районе станции метро "Лукьяновская" находится завод "Артем", который производит авиационные управляемые ракеты класса "воздух - воздух" и другое военное оборудование.

По сообщениям СМИ, в Киеве было как минимум две волны взрывов.

Взрывы во Львове