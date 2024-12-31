Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине

Российские войска утром во вторник, 31 декабря, в канун Нового года, нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Из-за угрозы применения авиационых и баллистических ракет по всей стране объявили тревогу. По данным мониторинговых порталов, в небо поднялись не менее шести российских самолетов ТУ-22М3, выпустивших по Украине ракеты Х-22. Также замечен взлетевший с аэродрома Саваслейка истребитель МиГ-31К, который мог выпустить ракету „Кинжал“.