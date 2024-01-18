Россия нанесла массированный ночной удар дронами по Украине

Российские войска в ночь на четверг, 18 января, вновь атаковали территорию Украины беспилотниками. По данным командования Воздушных сил ВСУ, по территории Украины были выпущены 33 дрона "Шахед-136/131", при этом 22 БПЛА были сбиты, а еще несколько дронов "не достигли своих целей".