Россия начала вывод войск из Сирии

Россия на фоне падения режима Башара Асада в Сирии, судя по всему, приступила к выводу своих войск из этой страны. Один из российских грузовых самолетов вылетел с авиабазы Хмеймим в Латакии в Ливию, сообщило в субботу, 14 декабря, агентство Reuters со ссылкой на „сирийского чиновника из сферы безопасности“. По его словам, в ближайшее время авиабазу Хмеймим покинут еще несколько российских самолетов.