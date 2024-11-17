Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами

Минэнерго Украины: Целью атаки стали объекты генерации

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал атаку по энергетической инфраструктуре одной из крупнейшей с начала полномасштабной войны. „Это истинный ответ военного преступника Путина всем, кто недавно звонил ему и приезжал к нему. Нам нужен мир, которого можно достичь силой, а не увещеваниями“, - написал он в соцсети Х.