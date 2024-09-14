Россия и Украина провели обмен пленными. Среди вернувшихся в Украину — крымчанка Ление Умерова

До этого крупный обмен с участием „азовцев“ состоялся более года назад — в июле 2023 года.

Среди вернувшихся в Украину — и крымчанка Ление Умерова, которая была задержана в декабре 2022 года российскими пограничниками при переходе российско-грузинской границы через погранпункт „Верхний Ларс“. Девушка ехала в Крым к больному отцу. Тогда ее отправили под арест, признав виновной в нарушении правил пересечения границы России (ч. 1 ст. 18.1 КоАП). После истечения первого административного срока ей еще четыре раза назначали по 15 суток административного ареста — за „неповиновение требованию сотрудника полиции“.