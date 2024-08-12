Россия и Украина обвиняют друг друга в пожаре на Запорожской АЭС. Что известно

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), чьи наблюдатели присутствуют на огромной территории АЭС с шестью реакторами, заявило, что те видели сильный густой дым, „исходящий из северо-западной части станции“, после того как услышали „несколько взрывов в течение вечера“.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что пожар на Запорожской АЭС, которая с 2022 года оккупирована Россией, якобы устроили российские военные. А назначенный Кремлем губернатор Запорожья Евгений Балицкий заявил, что причиной пожара стал обстрел с украинской стороны. Пожар произошел менее чем через неделю после того, как украинские силы начали вторжение на территорию России в Курской области, отмечает Reuters.

Российская госкорпорация „Росатом“ сообщила, что основной пожар был потушен к 23:30 силами пожарных МЧС. В корпорации утверждают, что по одной из двух градирен было нанесено „два прямых удара украинскими ударными БПЛА, в результате чего возник пожар с горением внутренних конструкций“.

„Команде [наблюдателей] сообщили, что сегодня якобы произошла атака беспилотника на одну из градирен станции. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подтвердил, что это не повлияет на ядерную безопасность“, — сказано в заявлении организации.

И украинская, и российская сторона при этом подчеркивают, что на радиационном фоне пожар не отразился. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что радиационная ситуация на территории страны стабильная, „превышения не зафиксированы“. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что радионуклиды техногенного происхождения не обнаружены.

Не предоставив доказательств, „Энергоатом“ заявил, что Россия использует градирни АЭС для хранения военной техники и взрывчатых веществ, а причиной пожара могла стать халатность или поджог. Зеленский накануне также говорил, что „российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции“.

В тоже время МЧС России уточнила, что повреждена нефункционирующая градирня, характер ущерба — возгорание пластиковых пароуловителей. Украинский „Энергоатом“ также сообщил о повреждении одной из градирен и другого оборудования.

„Пока показатели радиации в норме, — заявил Зеленский. — Но пока российские террористы сохраняют контроль над атомной станцией, нормальной ситуация не и не может быть. Россия с первого дня захвата Запорожской АЭС использует ее сугубо для шантажа и Украины, и всей Европы и мира“.

На АЭС есть две градирни, расположенные на северной стороне пруда-охладителя за пределами периметра станции, но использовались они когда Запорожская АЭС работала на полную мощность, а не после заморозки работы.