Россия и Украина атаковали друг друга беспилотниками

Со своей стороны Киевская областная военная администрация (ОВА) передала в Telegram, что воздушная тревога в регионе продолжалась более 11 часов. „Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено, - отмечают власти Киевской области. - В Обуховском районе на территории строительства многоэтажного дома произошло падение обломков сбитой цели. Поврежден фасад недостроенного жилого дома. В других местах области фиксируются падения обломков сбитых целей на открытых участках местности“.

Между тем Минобороны РФ отчиталось утром 9 февраля в Telegram, что за ночь средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БПЛА - над территорией Курской области; по четыре - над территорией Орловской области и Краснодарского края; по три - над территорией Воронежской и Ростовской областей и по одному - над территориями Брянской, Тульской областей и аннексированного РФ полуострова Крым.