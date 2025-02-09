Россия и Украина атаковали друг друга беспилотниками

Россия атаковала Украину в ночь на воскресенье, 9 февраля, с использованием 151 БПЛА, включая ударные беспилотники и дроны-имитаторы, которые военные задействуют для перегрузки вражеских систем ПВО. Это следует из сводки Воздушных сил ВСУ в Telegram.
Отмечается, что атака производилась с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск в РФ. По данным украинской стороны, к 9 утра 9 февраля было сбито 70 БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Волынской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.
В то же время 74 беспилотника-имитатора были локально потеряны, следует из поста Воздушных сил ВСУ. „Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Житомирщина и Волынь“, - говорится далее в сообщении.
Со своей стороны Киевская областная военная администрация (ОВА) передала в Telegram, что воздушная тревога в регионе продолжалась более 11 часов. „Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено, - отмечают власти Киевской области. - В Обуховском районе на территории строительства многоэтажного дома произошло падение обломков сбитой цели. Поврежден фасад недостроенного жилого дома. В других местах области фиксируются падения обломков сбитых целей на открытых участках местности“.
Атаки украинских БПЛА на регионы РФ
Между тем Минобороны РФ отчиталось утром 9 февраля в Telegram, что за ночь средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БПЛА - над территорией Курской области; по четыре - над территорией Орловской области и Краснодарского края; по три - над территорией Воронежской и Ростовской областей и по одному - над территориями Брянской, Тульской областей и аннексированного РФ полуострова Крым.
Чуть позже российское оборонное ведомство сообщило также об уничтожении одного украинского дрона над территорией Ленинградской области.
Губернаторы пострадавших областей РФ об атаках БПЛА
Губернатор Орловской области Андрей Клычков написал утром 9 февраля, что, „по предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий проводятся необходимые оперативные проверки“.
Глава Ростовской области Юрий Слюсарь указал в Telegram, что БПЛА был уничтожен возле Каменска-Шахтинского. По данным на сайте Neftegaz.ru, в городе Каменск-Шахтинский расположен Каменский нефтеперегонный завод (КНПЗ): „Завод принадлежит ИНПК Рефайнинг, входящей в группу ИНПК, бизнес которой сосредоточен на нефтепереработке, трейдинге и девелопменте“.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев уточнил, что БПЛА „был подавлен“ на территории Ефремовского муниципального округа, не указав, что могло быть его целью.
Со своей стороны губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко написал, что дрон был сбит силами ПВО над рекой Волхов в Киришском районе.
Власти других атакованных регионов РФ к моменту публикации не сообщали деталей произошедшего.