2025.04.10 13:37

Россия и США обменялись заключенными в Абу-Даби

 
Deutsche Welle
Ksenia Karelina
Ksenia Karelina
ФОТО: HANDOUT | AFP / Scanpix

В рамках обмена на свободу вышли Ксения Карелина, приговоренная к 12 годам по делу о госизмене в РФ, и Артур Петров, которого США обвиняли в помощи Москве в обходе санкций.

Россия и США обменялись заключенными в Абу-Даби в четверг, 10 апреля, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Журналисты уточнили, что на свободу вышел Артур Петров, которого Соединенные Штаты обвиняли в помощи Москве при обходе санкций. Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что российская сторона освободила приговоренную в РФ к 12 годам лишения свободы за госизмену Ксению Карелину.

„Американка Ксения Карелина в самолете на пути домой, в Соединенные Штаты. Она была по ошибке задержана в России более года, и президент Трамп добился ее освобождения. Президент США продолжить работать для освобождения всех американцев“, - написал Рубио в своем аккаунте в Х.

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