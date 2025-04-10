Россия и США обменялись заключенными в Абу-Даби в четверг, 10 апреля, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа . Журналисты уточнили, что на свободу вышел Артур Петров, которого Соединенные Штаты обвиняли в помощи Москве при обходе санкций. Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что российская сторона освободила приговоренную в РФ к 12 годам лишения свободы за госизмену Ксению Карелину.

„Американка Ксения Карелина в самолете на пути домой, в Соединенные Штаты. Она была по ошибке задержана в России более года, и президент Трамп добился ее освобождения. Президент США продолжить работать для освобождения всех американцев“, - написал Рубио в своем аккаунте в Х.