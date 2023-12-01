Россия и Саудовская Аравия продолжат сокращать добычу нефти

Другие члены ОПЕК+ - Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан , Алжир и Оман - тоже сократят добычу, хотя в менее значительных объемах, пишет агентство Bloomberg. Цены на сырую нефть падают с сентября из-за слабого мирового спроса, а сокращение объемов добычи некоторыми странами ОПЕК+ в последние месяцы с целью повышения цен не привело к желаемому восстановлению, констатирует агентство AFP.

C лета 2023 года между государствами, входящими в ОПЕК+, действовала договоренность о совместном сокращении добычи на 1,4 млн б/с. При этом меру анонсировали как временную.

Россия обязалась летом сократить экспорт на 500 тысяч б/с, а с сентября и до конца года сохранять сокращение экспорта в 300 тысяч б/с. "К концу года условия для продолжения сокращения добычи стали менее благоприятными - спрос на нефть в мире не растет так быстро, как ожидалось, а добыча конкурентов, не входящих в ОПЕК+ (прежде всего США), увеличивается", - отмечает издание.