Россия и Китай призвали Индию и Пакистан к сдержанности

Китай призвал избегать осложняющих ситуацию действий

Власти КНР тоже выразили обеспокоенность эскалацией конфликта между Индией и Пакистаном . „Китай сожалеет о военных действиях Индии , предпринятых сегодня рано утром, и обеспокоен текущими событиями“, - указывается в заявлении, распространенном китайским МИДом. В Пекине подчеркнули, что КНР „выступает против всех форм терроризма“.

„Мы призываем как Индию, так и Пакистан ставить на первое место мир и стабильность, сохранять спокойствие и сдержанность, избегать действий, которые еще больше осложняют ситуацию“, - отмечается далее.

Трамп надеется на деэскалацию конфликта

Надежду на деэскалацию конфликта между Индией и Пакистаном выразил и президент США Дональд Трамп. „Очень жаль. Мы только что узнали об этом. Думаю, люди догадывались, что что-то произойдет, учитывая предыдущие события. Они конфликтуют уже очень давно. Многие-многие десятилетия и даже столетия. Я надеюсь, что это скоро закончится“, - указал он и назвал „позором“ обострение ситуации.