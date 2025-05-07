Россия и Китай призвали Индию и Пакистан к сдержанности

На фоне эскалации конфликта в Кашмире Россия и Китай в числе других стран призвали власти в Нью-Дели и Исламабаде к сдержанности. В Москве „глубоко обеспокоены усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном“, заявила в среду, 7 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, после того как стало известно о нанесении Индией ударов по территории Пакистана.
„Призываем вовлеченные стороны к сдержанности в целях недопущения дальнейшего ухудшения обстановки в регионе. Надеемся, что имеющиеся между Нью-Дели и Исламабадом разногласия будут урегулированы мирными, политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года“, - подчеркнула она.
Китай призвал избегать осложняющих ситуацию действий
Власти КНР тоже выразили обеспокоенность эскалацией конфликта между Индией и Пакистаном. „Китай сожалеет о военных действиях Индии, предпринятых сегодня рано утром, и обеспокоен текущими событиями“, - указывается в заявлении, распространенном китайским МИДом. В Пекине подчеркнули, что КНР „выступает против всех форм терроризма“.
„Мы призываем как Индию, так и Пакистан ставить на первое место мир и стабильность, сохранять спокойствие и сдержанность, избегать действий, которые еще больше осложняют ситуацию“, - отмечается далее.
Трамп надеется на деэскалацию конфликта
Надежду на деэскалацию конфликта между Индией и Пакистаном выразил и президент США Дональд Трамп. „Очень жаль. Мы только что узнали об этом. Думаю, люди догадывались, что что-то произойдет, учитывая предыдущие события. Они конфликтуют уже очень давно. Многие-многие десятилетия и даже столетия. Я надеюсь, что это скоро закончится“, - указал он и назвал „позором“ обострение ситуации.
Что произошло в ночь на 7 мая
В ночь на 7 мая власти Индии объявили о начале операции „Синдур“ и атаковали „террористическую“ инфраструктуру в Пакистане и в пакистанской части Кашмира. Минобороны Индии сообщило, что армия нанесла удары по 9 объектам в Пакистане. В Нью-Дели утверждают, что действия были „точечными, сдержанными и не направленными на эскалацию“. „Ни один объект пакистанских вооруженных сил не стал целью“, - подчеркнула индийская сторона.
В Пакистане заявили, что закрывают воздушное пространство над страной на 48 часов. Представитель Минобороны Пакистана указал, что в результате индийской атаки как минимум 8 человек погибли и 35 пострадали. Государственное телевидение Пакистана сообщило, что, по данным армии, Индия нанесла удары по трем регионам страны.
Позже в Исламабаде заявили о нанесении ответного удара по Индии. Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар указал, что Пакистан сбил пять индийских истребителей и один дрон. Кроме того, пакистанская сторона сообщила об уничтожении штаба бригады ВС Индии и индийского поста вдоль разделительной линии в Кашмире. Индийская армия не подтвердила эти заявления.