Россия грозит США последствиями за удар ВСУ по Крыму

В Москве знают, кто стоит за „варварским“ обстрелом, утверждает он. „Президент как раз на прошлой неделе рассказывал о том, кто наводит на цели эти абсолютно сложные в технологическом плане ракеты, кто обеспечивает эти пуски. Это не украинцы“, - добавил Песков.
МИД РФ вызвал американского посла
Между тем в МИД РФ после ракетного удара по Севастополю была вызвана посол США в Москве Линн Трейси. В ходе беседы российское ведомство обвинило США в ведении гибридной войны против России. Кроме того поставки ВСУ самых современных вооружений фактически превратили Вашингтон в „сторону конфликта“, указывается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
На Смоленской площади объявили США причастными к удару по Крыму, совершенному ВСУ с применением американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Российское ведомство пообещало, что последуют „ответные меры“.
Удар ВСУ по Крыму
Накануне ВСУ нанесли удар по Крыму. Минобороны РФ заявило, что четыре из пяти ракет удалось сбить, а еще одна в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города“, в результате чего „пострадало более 20 мирных жителей, в том числе дети“. „Власти“ Крыма заявили о четырех погибших в прибрежной зоне, два из которых - дети. Кроме того, пострадали более 150 человек.