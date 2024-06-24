Россия грозит США последствиями за удар ВСУ по Крыму

Удар ВСУ по Крыму

Накануне ВСУ нанесли удар по Крыму. Минобороны РФ заявило, что четыре из пяти ракет удалось сбить, а еще одна в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города“, в результате чего „пострадало более 20 мирных жителей, в том числе дети“. „Власти“ Крыма заявили о четырех погибших в прибрежной зоне, два из которых - дети. Кроме того, пострадали более 150 человек.