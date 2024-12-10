Россия держит в Сирии крупные военные базы. Что будет с ними после падения режима Асада?

Израиль заявил, что наносит удары по предполагаемым местам производства и хранения оружия и ракет, чтобы предотвратить их попадание в руки экстремистов. США в свою очередь объявили, что на выходных их авиация поразила более 75 целей, включая места размещения лидеров и боевиков „Исламского государства“ (эта организация была признана террористической и запрещена в России и многих других странах) с тем, чтобы те не смогли в своих интересах воспользоваться периодом политической и военной неопределенности после коллапса сирийских властей.