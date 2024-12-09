Россия дала убежище Башару Асаду, он прилетел в Москву

Первое официальное заявление об отставке Асада с поста президента и о том, что он покинул Сирию, сделало утром в воскресенье именно Министерство иностранных дел России.
Однако в тот момент российское внешнеполитическое ведомство не дало никаких сведений о местонахождении Асада.
Позже российские СМИ одновременно передали сообщения со ссылкой на источник в Кремле, что Россия предоставила Асаду и его близким убежище „исходя из соображений гуманитарного характера“.
Теперь уже бывшего президента Сирии не видели с тех пор, как неделю назад он встретился с министром иностранных дел Ирана в Дамаске. В тот день он поклялся „сокрушить“ повстанцев, к тому моменту уже стремительно захватывавших территории Cирии.
Какая информация поступала в течение дня?
Рано утром в воскресенье, после того как повстанцы без сопротивления вошли в Дамаск, группировка „Хайят Тахрир аш-Шам“ и ее союзники объявили, что „тиран Башар Асад бежал“.
После этого глава базирующейся в Великобритании Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR) Рами Абдул Рахман сообщил, что самолет, на котором мог находиться Асад, „покинул Сирию через международный аэропорт Дамаска до того, как армейские силы безопасности вышли с объекта“.
По словам Рахмана, у него есть информация о том, что самолет должен был вылететь в 22:00 по местному времени (20:00 GMT) в субботу.
Сайт Flightradar24 не зафиксировал вылета в это время, хотя самолет Airbus A320 авиакомпании Cham Wings Airlines вылетел в ночь с субботы на воскресенье около 00:56, направившись в Шарджу в Объединенных Арабских Эмиратах.
Этот самолет приземлился в Шардже вовремя. Однако дипломатический советник президента Объединенных Арабских Эмиратов заявил журналистам в Бахрейне, что ему неизвестно, находится ли Асад в ОАЭ.
Тем временем информационное агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных старших офицеров сирийской армии сообщило, что рано утром в воскресенье Асад сел на борт самолета авиакомпании Syrian Air в аэропорту Дамаска.
По данным агентства, грузовой самолет Ил-76Т Syrian Air вылетел из аэропорта в 03:59 по местному времени, пункт назначения в полетном плане указан не был.
Неожиданный разворот на радарах
Согласно данным Flightradar24, этот самолет сначала летел на восток от столицы, а затем неожиданно повернул на северо-запад и направился к средиземноморскому побережью, где сильны позиции алавитского меньшинства (к которому принадлежит и сам Асад). Там также расположены российские военно-морская и военно-воздушная базы.
Судя по сведениям мониторингового сайта, пролетев на высоте около 6000 м над центральным городом Хомс, который повстанцы заняли вечером в субботу, самолет развернулся и снова полетел на восток, одновременно теряя высоту.
Сигнал транспондера самолета пропал примерно в 04:39 (02:39 GMT), когда он находился примерно в 13 км к западу от Хомса и летел на высоте всего около 500 м.
Flightradar24 сообщил на сайте X, что самолет „был старым, с транспондером старого поколения, поэтому некоторые данные могут быть неверными или вовсе отсутствовать“, и что он летел в зоне глушения GPS, что тоже может объяснять отсутствие сигнала транспондера. По данным сайта, в районе, где исчез сигнал, нет никаких аэропортов.
Сообщений об авиакатастрофе в этом районе тоже не поступало.
Однако два сирийских источника сообщали агентству Reuters в воскресенье утром, что „есть очень высокая вероятность того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, поскольку остается загадкой, почему самолет неожиданно развернулся и исчез с радара“.
„Он пропал с радара, возможно, был отключен транспондер, но я думаю, что более вероятно то, что его сбили“, — цитировал Reuters неназванного собеседника.
После заявлений российских государственных агентств о прибытии Асада в Москву стало ясно, что эти данные не соответствовали действительности.
К вечеру воскресенья на том же сайте Flightradar, который мониторит перемещение воздушных судов, появились сведения, что российский самолет несколько часов назад вылетел из Сирии, затем выключил транспондер и направился в сторону России.
Борт мог взлететь с российской военной базы Хмеймим или из аэропорта Латакии. Транспондер самолета был ненадолго включен близ Москвы и снова выключен перед посадкой.
После этого Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что Россия намеренно использовала дезинформацию об исчезновении самолета Ил-76Т с радаров „для прикрытия своей операции по спасению сирийского вождя и ограниченного круга приближенных к нему лиц“.
„Потеря сигнала самолета Асада с радаров, вероятно, связана с действиями экипажа, который выполнял инструкции россиян и осуществлял полет под их руководством“, — сказано в заявлении ГУР.
Российские военные эти утверждения не комментировали.