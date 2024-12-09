Россия дала убежище Башару Асаду, он прилетел в Москву

Теперь уже бывшего президента Сирии не видели с тех пор, как неделю назад он встретился с министром иностранных дел Ирана в Дамаске. В тот день он поклялся „сокрушить“ повстанцев, к тому моменту уже стремительно захватывавших территории Cирии.

Позже российские СМИ одновременно передали сообщения со ссылкой на источник в Кремле, что Россия предоставила Асаду и его близким убежище „исходя из соображений гуманитарного характера“.

Однако в тот момент российское внешнеполитическое ведомство не дало никаких сведений о местонахождении Асада.

Первое официальное заявление об отставке Асада с поста президента и о том, что он покинул Сирию, сделало утром в воскресенье именно Министерство иностранных дел России.

Какая информация поступала в течение дня?

Рано утром в воскресенье, после того как повстанцы без сопротивления вошли в Дамаск, группировка „Хайят Тахрир аш-Шам“ и ее союзники объявили, что „тиран Башар Асад бежал“.

После этого глава базирующейся в Великобритании Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR) Рами Абдул Рахман сообщил, что самолет, на котором мог находиться Асад, „покинул Сирию через международный аэропорт Дамаска до того, как армейские силы безопасности вышли с объекта“.

По словам Рахмана, у него есть информация о том, что самолет должен был вылететь в 22:00 по местному времени (20:00 GMT) в субботу.