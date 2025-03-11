Россия атаковала Украину „Искандером-М“ и 126 беспилотниками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник, 11 марта, сбили 79 из 126 российских беспилотников, выпущенных по территории страны, а также одну баллистическую ракету „Искандер-М“, сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале.
Еще 35 выпущенных по территории Украины дронов оказались целями-имитаторами, которые были локационно потеряны без негативных последствий, говорится в сообщении. Дроны и ракеты были перехвачены на 11 регионами страны.
В результате российской атаки в Одессе загорелись резервуары с горючим, частный жилой дом и склад с детскими игрушками. По предварительной информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), жертв и пострадавших нет.
В Киевской области в результате падения обломков сбитых беспилотников были повреждены семь частных домов и два автомобиля, сообщили местные власти. По их данным, пострадавших нет.
Двое пострадавших в Харьковской и Сумской областях
В Харьковской области в результате обстрела пострадал мужчина. „В результате попадания БПЛА „Герань-2“ в крышу складского помещения повреждены здание склада, 3 трактора, сеялка, комбайн, 1 грузовой автомобиль, 2 легковых автомобиля“, - написал в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В Сумской области также пострадал один человек. „Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, автомобили. В результате ударов возникло масштабное возгорание в жилом секторе. Удалось предотвратить дальнейшее распространение огня и ликвидировать пожар“, - сообщила ГСЧС.