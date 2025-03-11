Россия атаковала Украину „Искандером-М“ и 126 беспилотниками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник, 11 марта, сбили 79 из 126 российских беспилотников, выпущенных по территории страны, а также одну баллистическую ракету „Искандер-М“, сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале.

Еще 35 выпущенных по территории Украины дронов оказались целями-имитаторами, которые были локационно потеряны без негативных последствий, говорится в сообщении. Дроны и ракеты были перехвачены на 11 регионами страны.

В результате российской атаки в Одессе загорелись резервуары с горючим, частный жилой дом и склад с детскими игрушками. По предварительной информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), жертв и пострадавших нет.