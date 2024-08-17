Россия атаковала Украину беспилотниками и крылатой ракетой

Российские войска в ночь на субботу, 17 августа, атаковали Украину 14 беспилотными летательными аппаратами типа Shahed и крылатой ракетой „Искандер-К“, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, все беспилотники были уничтожены. Ракета „Искандер-К“ упала в Сумской области рядом с жилым домом, отметил глава военной администрации региона Алексей Дрозденко в своем Telegram-канале.