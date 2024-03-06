Россия атаковала Украину 42 дронами-камикадзе

Утверждается, что 38 дронов были перехвачены. Противовоздушная оборона работала над Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской областями, цитирует сообщение Украинская служба Радио Свобода.

В Сумах дроны попали по трём объектам, сообщили в местной администрации. Подробности не приводятся. Воздушная тревога действовала больше четырёх часов.

Масштабный авианалёт произошёл на следующий день после того, как двое российских высокопоставленных военных были объявлены в розыск Международным уголовным судом в Гааге по обвинению в военных преступлениях.

Командующий российской дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш и командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов обвинены в ударах по гражданским объектам, причинении чрезмерного случайного вреда гражданским лицам и преступлении против человечности.