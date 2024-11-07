Россия атаковала ударными дронами Киев и Одессу

Россия в ночь на четверг, 7 ноября, атаковала ударными беспилотниками Киев и Одессу. Украина сообщила об уничтожении более трех десятков российских дронов. По сообщению киевских властей, атака происходила волнами с разных направлений, БПЛА заходили на город как на очень низких, так и на значительных высотах. Воздушная тревога в Киеве продолжалась восемь часов.