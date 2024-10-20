Россия атаковала Кривой Рог баллистическими ракетами

Харьков атакован гибридным боеприпасом

Харьковская областная прокуратура сообщает, что в ночь на воскресенье Новобаварский район Харькова был атакован гибридным боеприпасом „Гром-Е1“, попадание пришлось на открытую местность, пострадавших нет, но повреждены несколько частных жилых домов и автомобилей. Кроме того, сообщается об авиационном обстреле города Дергачи Харьковской области, где повреждены многоэтажные дома, крыша частного дома, а также административное здание. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.