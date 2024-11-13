Россия атаковала Киев ракетами

Россия утром среды, 13 ноября, запустила как минимум две ракеты в направлении Киева. Это следует из сообщений в Telegram-каналах мэра украинской столицы Виталия Кличко , главы Киевской областной военной администрации (ОВА) Сергея Попко, а также Воздушных сил ВСУ.

В 6.23 по местному времени Кличко написал, что в Киеве раздался взрыв. Однако из его последующих постов и других упомянутых выше сообщений к моменту публикации было не ясно, достигла ли хотя бы одна из российских ракет цели и каковы были последствия этой атаки.