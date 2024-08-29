Россия атаковала Киев ночью дронами в течение шести часов

Российские войска в ночь на четверг, 29 августа, атаковали дронами Киев . Воздушная тревога длилась шесть часов, украинским силам ПВО удалось сбить „около 15 беспилотников“, при этом ни один из них не достиг цели, сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко.

Обломки сбитых дронов упали на жилые дома в Днепровском, Голосеевском и Деснянском районах. Пострадавших, по предварительным данным, нет. В Голосеевском районе повреждены двери и выбиты окна в многоэтажном доме. „По информации оперативных служб, в Голосеевском районе столицы обломками повреждены окна и двери квартиры на шестом этаже жилого дома“, - уточнил мэр Киева Виталий Кличко. В Деснянском районе обломки БПЛА упали на частный дом, загорелась беседка.