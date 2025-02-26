Россия атаковала дронами Киевскую и Харьковскую области

Российские войска в ночь на среду, 26 февраля, подвергли ударам с беспилотников Киевскую и Харьковскую области Украины. В Бучанском районе Киевской области погиб один человек, еще двое пострадали, сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Тело погибшей было обнаружено при ликвидации пожара в двухэтажном частном доме. В другом населенном пункте района при атаке пострадали еще два человека - 20-летняя девушка и 44-летний мужчина, добавил Калашник. Повреждено пять частных домов.

Об атаке дронов и работе ПВО сообщалось и в самом Киеве, сведений о разрушениях и пострадавших оттуда не поступало.

Удар по Харькову