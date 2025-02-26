2025.02.26 11:05

Россия атаковала дронами Киевскую и Харьковскую области

 
Deutsche Welle
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: AFP / Scanpix

В Бучанском районе под Киевом погиб один человек, еще двое пострадали. В Харькове от ударов российских БПЛА есть разрушения в Шевченковском и Киевском районах города.

Российские войска в ночь на среду, 26 февраля, подвергли ударам с беспилотников Киевскую и Харьковскую области Украины. В Бучанском районе Киевской области погиб один человек, еще двое пострадали, сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Тело погибшей было обнаружено при ликвидации пожара в двухэтажном частном доме. В другом населенном пункте района при атаке пострадали еще два человека - 20-летняя девушка и 44-летний мужчина, добавил Калашник. Повреждено пять частных домов.

Об атаке дронов и работе ПВО сообщалось и в самом Киеве, сведений о разрушениях и пострадавших оттуда не поступало.

Удар по Харькову

Между тем мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал об ударах российских БПЛА по Харькову. По его словам, есть попадания в Шевченковском и Киевском районах города.

В Киевском районе Харькова обломки беспилотника повредили девятиэтажный жилой дом, пострадали два человека. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что у двоих пострадавших острая реакция на стресс.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Deutsche Welle
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии