Россия атаковала дронами и ракетами Николаевскую и Одесскую области

Российская армия также нанесла удар по Украине двумя крылатыми ракетами "Искандер-К" и ракетой "Искандер-М". Дроны и ракеты были запущены из аннексированного Крыма.

Глава Одесской области Олег Кипер сообщил, что целью атаки дронов и ракет были объекты энергетической и транспортно-логистической инфраструктуры Одессы. Пострадали два сотрудника транспортного предприятия. Повреждены энергетический объект, частный дом и несколько автомобилей.

В Николаевской области в результате российского удара повреждён объект энергетической инфраструктуры, возникли перебои с подачей электроэнергии. В Очакове, написал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, обломки сбитого беспилотника вызвали пожар. В обоих случаях люди не пострадали.