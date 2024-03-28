Россия атаковала дронами и ракетами Харьков и Запорожье

Глава Запорожской областной администрации Иван Федоров сообщил, что в результате удара российских дронов по частным домам в Запорожье есть пострадавшие. Других подробностей он не привёл.

Позже секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев уточнил, что в ходе ночного налёта в трёх районах города были разрушены пять частных домов и повреждены более 40, два человека легко ранены.

В Харькове были слышны взрывы в районе полуночи по местному времени. Мэр города Игорь Терехов заявил, что под ударом оказался Киевский район города. Разрушен ресторан, в соседнем доме выбиты стекла. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы, рассказал он.