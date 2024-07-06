Роберт Фицо похвалил Орбана за визиты в Киев и Москву

Визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев и Москву, которые сам он назвал „миротворческой миссией“, стали одной из тем, которые премьер Словакии Роберт Фицо затронул в пятницу, 5 июля, в первом публичном выступлении после покушения на его жизнь. В речи, приуроченной ко Дню святых Кирилла и Мефодия, который отмечают в Словакии как государственный праздник, Фицо высоко отозвался об инициативе своего венгерского коллеги и заявил, что и сам присоединился бы к нему, если бы ему позволило состояние здоровья.