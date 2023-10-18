Риск террора в Европе: эксперты видят главную угрозу в радикалах-одиночках

“Я думаю, что нас ждет волна терроризма по всему миру. Она может быть в Европе, она уже в Европе. Сегодня это во Франции и Бельгии, завтра это может быть в Соединенных Штатах, где угодно. Последует террористический шок, спровоцированный тем, что происходит на Ближнем Востоке. События в Израиле и Газе дадут новую мотивацию, новый стимул, который позволит джихаду возродиться и усилиться. Мы должны понимать, что основная проблема - это радикальный ислам и то, что стоит за ним, а терроризм - это всего лишь оружие. Его достают, когда есть предлог, чтобы его использовать", — цитирует Монике Euronews.