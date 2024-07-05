Риши Сунак покинул пост премьер-министра Великобритании

Сунак подчеркнул, что уйдет с поста главы Консервативной партии, как только определится кандидатура его преемника.

Ранее Риши Сунак принес извинения перед своей партией и избирателями и пожелал лидеру лейбористов Киру Стармеру удачи в роли нового главы британского правительства. Около полудня 5 июля пресс-служба Букингемского дворца распространила сообщение о том, что Риши Сунак получил аудиенцию у короля Великобритании Карла III и тот принял прошение о его отставке с поста главы правительства.