Риши Сунак едет в Киев и объявит о новой военной помощи Украине на более чем $3 млрд

В этом пакете будут ракеты большой дальности, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды.

Около 200 млн фунтов стерлингов направят на беспилотники: разведывательные, ударные и морские дроны дальнего действия. Указывается, что это будет самая большая поставка беспилотников в Украину из какой-либо страны.

Также сообщается, что Сунак в Киеве подпишет новое соглашение о двусторонних "гарантиях безопасности" Украины.