Риши Сунак едет в Киев и объявит о новой военной помощи Украине на более чем $3 млрд

 
Украинская правда
Rishi Sunakas
Rishi Sunakas
ФОТО: AFP / Scanpix

12 января премьер Великобритании Риши Сунак прибудет в Киев, где объявит о предоставлении Украине 2,5 млрд фунтов (более 3 млрд долларов) военной поддержки.

В этом пакете будут ракеты большой дальности, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды.

Около 200 млн фунтов стерлингов направят на беспилотники: разведывательные, ударные и морские дроны дальнего действия. Указывается, что это будет самая большая поставка беспилотников в Украину из какой-либо страны.

Также сообщается, что Сунак в Киеве подпишет новое соглашение о двусторонних "гарантиях безопасности" Украины.

Ожидается, что он встретится со спасателями, которые ликвидируют последствия российских авиаударов, и объявит о выделении 18 млрд фунтов стерлингов на гуманитарную помощь и помощь в укреплении энергетической инфраструктуры Украины.

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