РФ: Ввод в Украину миротворцев равнозначен присутствию НАТО

Франция рассмотрит возможность защиты европейских союзников своим ядерным оружием, сообщил Макрон. Он сказал, что на следующей неделе в Париже пройдет собрание начальников штабов армий тех европейских стран, которые готовы обеспечить мир в Украине путем отправки туда миротворцев. Эти войска могли бы быть размещены в Украине для контроля за соблюдением будущего мирного соглашения. „Они не пойдут воевать сегодня, они не пойдут воевать на фронте, но они будут там, когда мирное соглашение будет подписано, чтобы гарантировать его полное соблюдение“, - отметил президент Франции.