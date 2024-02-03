РФ вновь не позовут на конференцию по безопасности в Мюнхене

Россию из-за развязанной ею войны против Украины в нынешнем году, как и в прошлом, вновь не пригласят на Мюнхенскую международную конференцию по безопасности, сообщил глава конференции Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) в пятницу, 2 февраля.

"Несколько дней назад российский президент сказал, что он охотно готов к переговорам, но не с нынешним правительством Украины. Это означает, что у него нет серьезной готовности к переговорам", - пояснил Хойсген, добавив, что вместо представителей российского руководства на конференцию в этом году будут приглашены представители российских НКО и российские политики в изгнании.

Аналогичное решение принято в отношении Ирана. "Касательно Ирана мы слышим от правительства ФРГ и от американцев, что у него нет никакого интереса к переговорам. На нынешний момент мы решили пригласить лишь иранцев из неправительственных организаций", - сказал глава Мюнхенской конференции.

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