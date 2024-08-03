РФ вновь атаковала Украину ночью ракетами и беспилотниками

В ночь на субботу, 3 августа, российская армия выпустила по Украине четыре ракеты Х-31П и 29 беспилотников Shahed, сообщили в Telegram Воздушные силы ВСУ. „В результате противовоздушного боя сбито 24 ударные БПЛА типа Shahed-131/136 в пределах Херсонской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой и Житомирской областей“, - говорится в сообщении.

Запуски были произведены из воздушного пространства над акваторией Черного моря, российских регионов Приморско-Ахтарск и Курск, а также с мыса Чауда в аннексированном Крыму, уточняют в сообщении.