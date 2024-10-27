2024.10.27 12:21

РФ провела массированную атаку Украины с применением БПЛА

 
Deutsche Welle
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: AFP / Scanpix

В ночь на 27 октября РФ атаковала Украину при помощи 80 БПЛА, сообщают Воздушные силы ВСУ. По их данным, силам ПВО удалось сбить 41 дрон.

Россия задействовала 80 ударных беспилотников типа Shahed и БПЛА „неустановленного типа“ для атаки на регионы Украины в ночь на воскресенье, 27 октября, сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как следует из поста, атаки производились с направлений Орел, Курск и Приморско-Ахтарск. „По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 41 вражеского БПЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях. Большинство вражеских БПЛА сбито в Одесской и Киевской областях“, - отчитались Воздушные силы ВСУ.

По их данным, 32 российских беспилотника были „локально потеряны“, еще один - полетел в направлении Беларуси.

В городе Сумы в результате российских атак в ночь на 27 октября происходило отключение электричества, уведомил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

В военной администрации Сумской области сообщили, что в Роменском районе при атаке был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Киевская областная военная администрация указала утром 27 октября в Telegram, что во время ночной атаки РФ „попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено“, „пострадавших среди населения нет“.

„В одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден одни частный дом и два автомобиля. В доме выбиты окна, поврежден забор. Также произошло возгорание лесной подстилки. Пожар ликвидирован“, - говорится далее в посте.

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Deutsche Welle
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