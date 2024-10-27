РФ провела массированную атаку Украины с применением БПЛА

Россия задействовала 80 ударных беспилотников типа Shahed и БПЛА „неустановленного типа“ для атаки на регионы Украины в ночь на воскресенье, 27 октября, сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Как следует из поста, атаки производились с направлений Орел, Курск и Приморско-Ахтарск. „По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 41 вражеского БПЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях. Большинство вражеских БПЛА сбито в Одесской и Киевской областях“, - отчитались Воздушные силы ВСУ.
По их данным, 32 российских беспилотника были „локально потеряны“, еще один - полетел в направлении Беларуси.
В городе Сумы в результате российских атак в ночь на 27 октября происходило отключение электричества, уведомил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
В военной администрации Сумской области сообщили, что в Роменском районе при атаке был поврежден объект энергетической инфраструктуры.
Киевская областная военная администрация указала утром 27 октября в Telegram, что во время ночной атаки РФ „попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено“, „пострадавших среди населения нет“.
„В одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден одни частный дом и два автомобиля. В доме выбиты окна, поврежден забор. Также произошло возгорание лесной подстилки. Пожар ликвидирован“, - говорится далее в посте.