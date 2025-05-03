РФ потребовалось бы 230 лет для полного захвата Украины

При нынешних темпах наступления российские вооруженные силы смогли бы полностью захватить Украину не ранее 2256 года и ценой 101 миллиона жертв, подсчитало издание Forbes в четверг, 1 мая. Журналисты указали, что в апреле 2025 года ВС РФ удалось занять порядка 176 квадратных километров украинской территории. Однако это стоило им 4800 единиц техники и более 36 000 убитых и раненых военнослужащих.

Издание при этом ссылается на „одного из статистиков, который собирает данные в основном из официальных украинских источников“. В то же время потери ВСУ в апреле опрошенный Forbes польский аналитик Конрад Музыка назвал „минимальными“.