РФ обстреляла рынок в Херсоне: погибли шесть человек

Ранее сообщалось о семи жертвах атаки, но позже прокуратура уточнила, что один них жив и госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Ранено еще шесть человек, пять из которых находятся в больнице, одному оказана помощь на месте, написал в Telegram начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.