2024.10.01 13:29

РФ обстреляла рынок в Херсоне: погибли шесть человек

 
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: IMAGO/Aziz Karimov | Imago / Scanpix

В результате российского обстрела рынка в центре Херсона погибли шесть мирных жителей, сообщила во вторник, 1 октября, Херсонская областная прокуратура. По предварительным данным, удары были совершены из ствольной артиллерии около 9 часов.

Ранее сообщалось о семи жертвах атаки, но позже прокуратура уточнила, что один них жив и госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Ранено еще шесть человек, пять из которых находятся в больнице, одному оказана помощь на месте, написал в Telegram начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Начато досудебное расследование

„Обстрел произошел рядом с местным рынком и остановкой общественного транспорта“, - указывается в заявлении прокуратуры. „Под ударом оказались торговые точки, где с утра херсонцы покупали и продавали продукты“, - заявил Прокудин.

„При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны“, - указало ведомство.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии