РФ обстреляла отель в Краматорске, ранены журналисты Reuters

Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что один человек может находиться под завалами отеля.

В ночь на воскресенье, 25 августа, российская армия нанесла удар по отелю „Сапфир“ в Краматорске, в результате пострадали три журналиста информационного агентства Reuters. „Один из наших коллег до сих пор числится пропавшим без вести, двое других доставлены в больницу на лечение“, - говорится в сообщении агентства, распространенном в воскресенье. Как уточняется, в гостинице находилась команда Reuters, состоящая из шести человек.

Кроме того, в результате российских обстрелов погибли пять жителей Константиновки, ранены шесть человек, а также повреждены жилые дома, торговые павильоны и газопровод, сообщил Филатов. Еще один человек погиб в поселке Котлино в Покровском районе, где в результате ударов РФ были ранены несколько человек. Сообщается также об одном погибшем и двух раненых в Торецке.

Губернатор Белгородской области сообщил о погибших и раненых в результате удара ВСУ