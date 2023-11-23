РФ обстреляла Херсонскую область: погибли четыре человека (фото)

По данным Прокудина, российские войска обстреляли Чернобаевку в полдень. В результате обстрела повреждены шесть десятков жилых домов и хозяйственных сооружений.
“К сожалению, от полученных травм погибли три человека. Еще пятеро местных жителей – ранены. Им оказывается необходимая медицинская помощь”, - сообщил глава администрации.
Около 11.30 российские войска атаковали беспилотником в Бериславе пожилого мужчину, который ехал на велосипеде.
“70-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью”, - написал он.