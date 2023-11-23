РФ обстреляла Херсонскую область: погибли четыре человека (фото)

 
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ФОТО: Zuma Press / Scanpix

Армия РФ обстреляла украинскую Чернобаевку предположительно кассетными боеприпасами. В результате погибли три человека, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram. Еще один мужчина был убит в Бериславе в результате атаки российского беспилотника.

По данным Прокудина, российские войска обстреляли Чернобаевку в полдень. В результате обстрела повреждены шесть десятков жилых домов и хозяйственных сооружений.

“К сожалению, от полученных травм погибли три человека. Еще пятеро местных жителей – ранены. Им оказывается необходимая медицинская помощь”, - сообщил глава администрации.

Около 11.30 российские войска атаковали беспилотником в Бериславе пожилого мужчину, который ехал на велосипеде.

“70-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью”, - написал он.

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Источник
ru.DELFI.lt
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