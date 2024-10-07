РФ нанесла удары по Киеву и Харькову

В ночь на понедельник, 7 октября, российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову и Харьковской области.
По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, корректируемая авиабомба упала в лесопарке Шевченковского района в Харькове, пострадавших нет. Другая бомба попала по жилому дому в селе Черкасская Лозовая в Харьковской области, пострадали три человека, сообщил чиновник.
В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что украинскую столицу атаковали российские БПЛА. В городе работает ПВО, были слышны звуки взрывов в разных районах Киева.
Взрывы в аннексированном Крыму
В то же время Telegram-каналы сообщают о взрывах на территории аннексированного РФ Крыма. По данным пророссийского Telegram-канала „ЧП/Симферополь“, воздушная опасность была объявлена на всей территории полуострова. Также сообщается о взрывах в районе аэродрома „Саки“ в Новофедоровке. По данным Telegram-канала „Крымский ветер“, в Симферополе и пригородах тоже слышны взрывы.
Как заявил советник „главы“ аннексированного полуострова Олег Крючков, в Феодосии произошел пожар на нефтебазе. Хотя чиновник не сообщил о причине пожара, на видео, которые публикуются в соцсетях, слышны звуки сирены. На видео, опубликованном Telegram-каналом Astra, голос за кадром комментирует: „Попали все-таки в нефтебазу“. По данным Astra, это может быть АО „Морской нефтяной терминал“ в Феодосии - крупнейший в Крыму терминал по объемам перевалки нефтепродуктов.