РФ нанесла массированный удар дронами по Харькову

Российские силы нанесли массированный удар беспилотниками по Харькову. В результате в ночь на среду, 2 апреля, пострадали 8 человек, в том числе, девятимесячный ребенок, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Россияне атаковали промзону
Харьковская прокуратура сообщила, что город был атакован дронами „Герань-2“. В Холодногорском районе зафиксировано от 13 до 15 попаданий, заявил представитель ведомства Дмитрий Чубенко.
Большинство ударов пришлось на промышленную зону Харькова, вспыхнувшие пожары охватили около 2 тысяч кв. м складских и производственных помещений, повреждено около 20 частных домов, указывается далее.
По данным Синегубова, в результате обстрела РФ, продолжающей войну против Украины, горит кровля четырехэтажного здания на площади 1000 кв. м и здание на площади 500 кв. м.
Обстрел Запорожской области: есть погибший
В ту же ночь россияне обстреляли поселок Малокатериновка, находящийся близ линии фронта в Запорожской области, в результате погиб мужчина и еще два человека получили ранения.
Российский дрон попал в припаркованные автомобили, заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
В последние месяцы Россия ежедневно атакует украину беспилотниками и другими видами оружия. 1 апреля впервые с начала года в Украине не было зафиксировано ни одной атаки дронов за ночь.