РФ нанесла массированный удар дронами по Харькову

Российские силы нанесли массированный удар беспилотниками по Харькову. В результате в ночь на среду, 2 апреля, пострадали 8 человек, в том числе, девятимесячный ребенок, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Россияне атаковали промзону

Харьковская прокуратура сообщила, что город был атакован дронами „Герань-2“. В Холодногорском районе зафиксировано от 13 до 15 попаданий, заявил представитель ведомства Дмитрий Чубенко.

Большинство ударов пришлось на промышленную зону Харькова, вспыхнувшие пожары охватили около 2 тысяч кв. м складских и производственных помещений, повреждено около 20 частных домов, указывается далее.