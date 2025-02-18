РФ и США обсуждали трехступенчатый план прекращения войны

Делегации России и США во время переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде обсуждали „трехступенчатый план завершения войны“ в Украине, подразумевающий проведение в стране выборов, сообщает со ссылкой на источники телеканал Fox News во вторник, 18 февраля.
Обсуждаемый план включает в себя прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения, пишет Fox News, со ссылкой на несколько иностранных дипломатических источников. По данным телеканала, США и Россия считают проведение новых выборов в Украине „ключевым условием успеха процесса урегулирования“.
Это условие, отмечает телеканал, вызовет споры сторон, поскольку Россия „не проводит настоящих выборов“, а в Украине не примут „перспективу назначения пророссийского марионеточного президента“. Американский источник Fox News при этом уточняет, что стороны „обсуждают“ вопрос о выборах, и „он может стать частью будущих переговоров, но не сегодня“.
„Путин оценивает вероятность избрания марионеточного президента как достаточно высокую, а также убежден, что любой другой кандидат, кроме действующего президента Украины, будет более гибким и готовым к переговорам и уступкам. В свою очередь, Трамп готов принять любой результат выборов, включая возможность избрания пророссийской марионетки. Трамп и Путин считают шансы на переизбрание действующего президента Украины низкими“, - суммирует Fox News рассказы нескольких дипломатических источников.
Переговоры США и России в Эр-Рияде
На переговорах российской и американской делегации в Саудовской Аравии обсуждалась возможная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. „Этот вопрос обсуждался, будем работать для того, чтобы создать условия для такой встречи“, - отметил член российской делегации, помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По итогам саммита стороны также договорились назначить переговорщиков для обсуждения завершения войны России в Украине. „Американцы должны назначить своих представителей, а мы назначим своих, и потом, наверное, работа пойдет“, - сказал Ушаков.
В Госдепе сообщили, что в ходе переговоров официальные лица США и России договорились „cоздать механизм консультаций для устранения раздражителей в двусторонних отношениях“, „назначить соответствующие высокопоставленные команды для начала работы над скорейшим прекращением конфликта в Украине таким образом, чтобы это было прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон“.