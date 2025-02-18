РФ и США обсуждали трехступенчатый план прекращения войны

Делегации России и США во время переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде обсуждали „трехступенчатый план завершения войны“ в Украине, подразумевающий проведение в стране выборов, сообщает со ссылкой на источники телеканал Fox News во вторник, 18 февраля.

Обсуждаемый план включает в себя прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения, пишет Fox News, со ссылкой на несколько иностранных дипломатических источников. По данным телеканала, США и Россия считают проведение новых выборов в Украине „ключевым условием успеха процесса урегулирования“.