РФ и Иран проводят совместные учения на Каспии

При отрабатывается „оказание помощи кораблю, условно получившему повреждения, поиск и спасение находящегося в воде экипажа“, а также „навыки буксировки аварийного судна“, отметило российское ведомство. В заявлении также указывается, что буксир „СБ-45“ среди прочего предназначен для тушения пожаров на судах и береговых сооружениях, эвакуации людей, выполнения водолазных работ на глубинах до 60 м, сбора нефтепродуктов с поверхности моря, выполнения поисковых и обследовательских работ.