РФ и Беларусь начали второй этап ядерных учений

Как заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков 11 июня, действия западных стран "ставят вопрос о приведении документов по ядерному сдерживанию в соответствие текущим потребностям". В середине мая он же заявлял, что РФ "отложит в сторону" "тему "красных линий" и будет отвечать Западу зеркально в вопросе ядерных угроз.

В пятницу, 7 июня, Владимир Путин на полях ПМЭФ также не исключил изменения ядерной доктрины России, назвав ее "живым инструментом". В начале своего выступления он заявил, что РФ не собирается "бряцать ядерным оружием", однако позже отметил, что Европа в этом вопросе "более-менее беззащитна". Тем не менее, Путин добавил, что "исходит из того, что "до ядерных ударов дело никогда не дойдет".