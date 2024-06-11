2024.06.11 15:48

РФ и Беларусь начали второй этап ядерных учений

 
Deutsche Welle
Vaizdo įraše, kurį paskelbė Rusijos gynybos ministerija, matyti, kaip teigiama, Rusijos tarpžemyninė balistinė raketa, paleista per šalies strateginių branduolinių pajėgų pratybas
Vaizdo įraše, kurį paskelbė Rusijos gynybos ministerija, matyti, kaip teigiama, Rusijos tarpžemyninė balistinė raketa, paleista per šalies strateginių branduolinių pajėgų pratybas
ФОТО: Reuters / Scanpix
Россия и Беларусь начали второй этап учений нестретагических ядерных сил. Об этом во вторник, 11 июня, сообщило Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

В опубликованном посте говорится, что в ходе учений будут отработаны "вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия". В Минобороны отметили, что они "направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия" двух государств с целью обеспечить их "суверенитет и территориальную целостность".

Первый этап ядерных учений в РФ стартовал 21 мая. В нем, как сообщало Минобороны, были задействованы комплексы "Искандер" и гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Министерство обосновало начало учений "провокационными заявлениями и угрозами отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".

МИД РФ: Россия может изменить документы по ядерному сдерживанию

Как заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков 11 июня, действия западных стран "ставят вопрос о приведении документов по ядерному сдерживанию в соответствие текущим потребностям". В середине мая он же заявлял, что РФ "отложит в сторону" "тему "красных линий" и будет отвечать Западу зеркально в вопросе ядерных угроз.

В пятницу, 7 июня, Владимир Путин на полях ПМЭФ также не исключил изменения ядерной доктрины России, назвав ее "живым инструментом". В начале своего выступления он заявил, что РФ не собирается "бряцать ядерным оружием", однако позже отметил, что Европа в этом вопросе "более-менее беззащитна". Тем не менее, Путин добавил, что "исходит из того, что "до ядерных ударов дело никогда не дойдет".

Россия передала ядерное оружие Беларуси

В июне 2023 Владимир Путин в ходе встречи с Александром Лукашенко заявил, что в июле того же года Россия планирует разместить на территории Беларуси свое ядерное оружие. Позднее белорусский лидер заявил, что вооружение уже прибыло на территорию страны. В марте 2024 года журнал Foreign Policy со сслкой на источники написал, что западная разведка подтвердила, что РФ перебросила тактическое ядерное оружие в Беларусь.

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