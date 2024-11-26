РФ атаковала Украину 188 дронами: Тернополь без света

Тернополь остался без электричества

По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших, но повреждены объекты критической инфраструктуры, а также частные и многоквартирные дома. В результате российского обстрела остался без электроснабжения Тернополь. В городе нарушилось водоснабжение, перестали ходить троллейбусы, а в многоквартирных домах не работают лифты, сообщил глава городского совета Сергей Надал. По его словам, РФ нанесла Тернополю самый тяжелый урон с начала полномасштабной войны.