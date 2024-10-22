РФ атаковала Сумы, погибли три человека, включая ребенка

В ночь на вторник, 22 октября, войска РФ атаковали Украину 60 ударными беспилотниками, 42 из них были уничтожены в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской и Харьковской областях, сообщили в Генштабе ВСУ.

В Сумах российская армия ударила по жилым домам в частном секторе, в результате погибли три человека, включая ребенка, сообщила Сумская областная военная администрация.

По информации „Суспільне Суми“, погибла 14-летняя девочка, ее мать и тетя. Отец девочки во время удара вышел во двор, ему удалось спастись, рассказали журналистам местные жители.