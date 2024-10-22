2024.10.22 12:29

РФ атаковала Сумы, погибли три человека, включая ребенка

 
Deutsche Welle
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: AP / Scanpix

В результате удара РФ по частным домам в Сумах погибла 14-летняя девочка, ее мать и тетя, пишет „Суспільне Суми“. За ночь российские войска атаковали Украину 60 беспилотниками, 42 были сбиты.

В ночь на вторник, 22 октября, войска РФ атаковали Украину 60 ударными беспилотниками, 42 из них были уничтожены в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской и Харьковской областях, сообщили в Генштабе ВСУ.

В Сумах российская армия ударила по жилым домам в частном секторе, в результате погибли три человека, включая ребенка, сообщила Сумская областная военная администрация.

По информации „Суспільне Суми“, погибла 14-летняя девочка, ее мать и тетя. Отец девочки во время удара вышел во двор, ему удалось спастись, рассказали журналистам местные жители.

В областной военной администрации города добавили, что утром войска РФ продолжили атаки на Сумы - под удар попал многоэтажный жилой дом и объекты критической инфраструктуры. Последствия уточняются.

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