РФ атаковала КАБами Харьков, частично разрушена многоэтажка

Российские войска в ночь на пятницу, 8 ноября, атаковали Харьков корректируемыми авиабомбами (КАБами). Удары пришлись как по спальному району города, так и по жилой и исторической застройке в его центре, сообщил харьковский мэр Игорь Терехов.
Впоследствии Терехов уточнил, что одна из КАБов попала в 12-этажный жилой дом в Салтовском районе Харькова, на третьем этаже заблокированы люди. „Частично разрушен подъезд дома с первого по третий этажи. Повреждены здания вокруг, - написал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram около 04.00 по местному времени (05.00 мск).
Около 07.30 мск Синегубов сообщил, что число пострадавших в салтовской многоэтажке составляет не менее 25 человек. Пятеро из них госпитализированы. Из частично разрушенного дома эвакуировали 30 человек, в том числе четырех детей.
Харьков - одна из главных мишеней воздушных атак РФ в продолжающейся войне. Многие из таких атак сопровождались человеческими жертвами. Предыдущий крупный удар по городу КАБами был нанесен вечером 3 ноября, в результате было повреждено несколько многоэтажек, пострадали по меньшей мере 13 человек. Вечером 1 ноября российские войска ударили ракетами по месту дислокации полицейских в Харькове, при этом погиб один правоохранитель и пострадали еще 40 человек.