РФ атаковала КАБами Харьков, частично разрушена многоэтажка

Российские войска в ночь на пятницу, 8 ноября, атаковали Харьков корректируемыми авиабомбами (КАБами). Удары пришлись как по спальному району города, так и по жилой и исторической застройке в его центре, сообщил харьковский мэр Игорь Терехов.

Впоследствии Терехов уточнил, что одна из КАБов попала в 12-этажный жилой дом в Салтовском районе Харькова, на третьем этаже заблокированы люди. „Частично разрушен подъезд дома с первого по третий этажи. Повреждены здания вокруг, - написал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram около 04.00 по местному времени (05.00 мск).