РФ атаковала газовую и энергетическую инфраструктуру Украины

Россия совершила очередной масштабный удар по газовой и энергетической инфраструктуре Украины, атаковав соседнюю страну дронами и ракетами. В пятницу, 7 марта, подверглись ударам объекты в разных регионах Украины, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
По его словам, повреждены объекты электро- и газоснабжения. „Там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий. Принимаются все необходимые меры по стабилизации энерго- и газоснабжения“, - написал украинский министр в Facebook.
Воздушные силы ВСУ сообщают о пусках российских крылатых ракет „Калибр“ по Украине. Среди прочего, зафиксированы пуски из акватории Черного моря курсом на Одесскую область и Одессу, а также в Херсонской области.
Удары в Полтавской, Харьковской, Тернопольской областях
Между тем, в Полтавской ОВА заявили о повреждении газопровода в Миргородском районе. „Обломки вражеской цели упали на частный жилой дом. К сожалению, два человека травмированы, среди них ребенок. Они госпитализированы и получают необходимую помощь. Также повреждены два частных жилых дома и бытовой газопровод. Количество отключенных абонентов устанавливается“, - указывается в заявлении.
В Тернопольской области нанесен удар по критическому промышленному объекту, сообщили в областной военной администрации. „Могут быть ограничения с подачей газа. Силы ПВО сбили вражескую ракету. Жертв нет. Соответствующие службы ликвидируют последствия“, - говорится в сообщении.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о попаданиях в Киевском районе и ударе по гражданскому инфраструктурному объекту. „На месте попадания пожар. Пострадал также находящийся рядом многоквартирный дом. Из него эвакуируют всех жителей. На месте работают все соответствующие службы“, - написал он в Telegram. По его данным, на месте удара спасены шесть человек.
Польша подняла в воздух военную авиацию
Между тем, в связи с массированной атакой РФ по Украине Польша подняла в небо военную авиацию. „В связи с активной деятельностью дальней авиации Российской Федерации, наносящей удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзная авиация“, - заявило министерство обороны в Варшаве.