РФ атаковала газовую и энергетическую инфраструктуру Украины

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о попаданиях в Киевском районе и ударе по гражданскому инфраструктурному объекту. „На месте попадания пожар. Пострадал также находящийся рядом многоквартирный дом. Из него эвакуируют всех жителей. На месте работают все соответствующие службы“, - написал он в Telegram. По его данным, на месте удара спасены шесть человек.