РФ атаковала энергообъект Украины в день истечения моратория

18 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что срок месячного моратория на удары России по энергообъектам Украины истек, „но в настоящий момент никаких иных указаний“ от Владимира Путина не было.

„У кого исчез свет - это из-за военной агрессии России. В целях безопасности не разглашаем деталей и последствий, чтобы не корректировать дальнейшие действия армии РФ“, - заявили в „Сумыоблэнерго“. Там просили граждан „не распространять в cети фото и видео последствий попаданий“ российских боеголовок, чтобы „не помогать оккупантам корректировать удары и делать выводы о состоянии работы энергетической системы“.

Российские войска нанесли удар по энергетическому объекту Сумской области в пятницу, 18 апреля. Об этом сообщила компания „Сумыоблэнерго“ в Telegram. В тот же день Кремль объявил об истечении моратория с Украиной на запрет взаимных атак по энергетике.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин в тот же день заявил, что Киев считает началом действия моратория 25 марта, но уже сейчас готовится к российским ударам по объектам энергетики.

Удары ракетами „Искандер“

Тогда же, в ночь на 18 апреля, ВС РФ нанесли удар по Харькову ракетами „Искандер“. Погиб один человек, более 100 пострадали. В ночь на 19 апреля аналогичные атаки продолжились.

Как сообщили в Telegram Воздушные силы ВСУ, за ночь ВС РФ выпустили по Украине три ракеты „Искандер-М“, две ракеты „Оникс“, три ракеты Х-31П и 87 беспилотников. Украинская ПВО уничтожила 33 дрона, еще 36 сбиты с курса. Достигли ли цели остальные БПЛА и ракеты, не уточняется.