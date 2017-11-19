Рейтинг свободы СМИ: ситуация в мире - худшая за 10 лет

В том, что касается лидеров рейтинга - стран, где самая благоприятная ситуация для СМИ, - изменений нет. На первом месте вот уже восемь лет подряд идет Норвегия , за которой следуют все страны Скандинавии и Нидерланды . Германия занимает десятое место в рейтинге. Однако, несмотря на столь высокие позиции, эксперты "Репортеров без границ" считают, что немецким властям есть над чем работать. В частности, над повышением суммы ежемесячного платежа на финансирование общественно-правовых телерадиокомпаний. В ряде земель власти сопротивляются повышению этого обязательного взноса и говорят о необходимости фундаментальной реформы общественно-правовой медийной системы.

В хвосте рейтинга: Сирия, Эритрея и Афганистан, где за последний год были убиты три журналиста, а, как минимум, 25 оказались в тюрьме. В странах бывшего Советского Союза - тоже отрицательная динамика. Россия хотя и поднялась на две позиции, по сравнению в прошлым годом (со 164-й на 162-ю), но лишь формально, а не за счет каких-либо улучшений ситуации в сфере свободы прессы. Как сказано в отчете "Репортеров без границ", восемь СМИ объявлены в РФ "нежелательными организациями", 70 СМИ и 300 журналистов - "иностранными агентами". Более полутора тысяч журналистов уехали из страны, но некоторые не успели и подверглись репрессиям.