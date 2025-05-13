Рейс MH17: ИКАО признала Россию ответственной за крушение

Глава МИД Нидерландов: Решение - важный шаг на пути к подотчетности

Глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп отметил важность данной меры для ближайших родственников жертв. „Это решение не может избавить их от горя и боли, но оно является важным шагом на пути к установлению истины и достижению справедливости и подотчетности, (необходимых. - Ред.) для всех жертв рейса MH17, а также их семей и близких“, - указал министр.

По его словам, решение также посылает четкий сигнал международному сообществу: государства не могут безнаказанно нарушать международное право. Нидерланды и Австралия попросили Совет ИКАО обязать РФ начать переговоры с этими странами по вопросу о возмещении ущерба.