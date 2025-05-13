Рейс MH17: ИКАО признала Россию ответственной за крушение

Глава МИД Нидерландов: Решение - важный шаг на пути к подотчетности
Глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп отметил важность данной меры для ближайших родственников жертв. „Это решение не может избавить их от горя и боли, но оно является важным шагом на пути к установлению истины и достижению справедливости и подотчетности, (необходимых. - Ред.) для всех жертв рейса MH17, а также их семей и близких“, - указал министр.
По его словам, решение также посылает четкий сигнал международному сообществу: государства не могут безнаказанно нарушать международное право. Нидерланды и Австралия попросили Совет ИКАО обязать РФ начать переговоры с этими странами по вопросу о возмещении ущерба.
ИКАО - специализированное учреждение ООН, в состав которого входят 193 государства. Согласно Чикагской конвенции - эти страны не могут применять оружие против гражданских самолетов, находящихся в полете. Решение, нарушили ли государства конвенцию, принимает Совет ИКАО.
Расследование крушения Boeing 777 в Донбассе
Пассажирский лайнер Boeing 777 компании Malaysia Airlines („Малайзийские авиалинии“), следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на востоке Украины в районе военных действий между вооруженными силами страны и пророссийскими сепаратистами. В результате погибли 298 человек, в том числе 38 граждан Австралии.
Эксперты международной Объединенной следственной группы (JIT) пришли к выводу, что лайнер сбила ракета серии 9М38, выпущенная ЗРК „Бук“, который находился на территории, подконтрольной пророссийским силам. Следователи уверены, что „Бук“ попал в Украину из 53-й бригады ПВО РФ, базировавшейся под Курском, и вскоре после трагедии был вывезен обратно через границу на территорию РФ.
Решение суда в Гааге по делу MH17
В ноябре 2022 года окружной суд Гааги признал двоих россиян - бывшего „министра обороны“ самопровозглашенной „ДНР“ Игоря Гиркина (Стрелкова) и генерал-майора Сергея Дубинского - и гражданина Украины Леонида Харченко виновными в катастрофе, заочно приговорил их к пожизненному лишению свободы и обязал выплатить родственникам жертв в общей сложности 16 млн евро.
Россия назвала приговор Гаагского суда по делу MH17 политически мотивированным. В феврале 2023 года представители JIT заявили, что российский президент Владимир Путин причастен к крушению MH17 и лично одобрил поставки ПВО на территорию Украины.