Reuters: встреча Путина с Трампом может пройти в ОАЭ или С. Аравии

Трамп неоднократно заявлял, что хочет положить конец войне в Украине и для достижения этой цели готов и поговорить с Путиным по телефону, и встретиться с ним. В Кремле также заявляли, что готовы к контактам с Трампом. Однако за две недели, прошедшие с момента инаугурации Трампа, о таких контактах официально не сообщалось.

Вечером 2 февраля при этом Трамп заявил журналистам, что как с Украиной, так и с Россией у США „проходят дискуссии“, при этом, по оценке президента, „достаточно хорошо“. Кто участвует в дискуссиях и что именно на них обсуждается, он не сказал. Трамп также сказал, что уже запланированы „ встречи и переговоры с различными сторонами, в том числе с Украиной и Россией“.