Reuters: встреча Путина с Трампом может пройти в ОАЭ или С. Аравии

Трамп неоднократно заявлял, что хочет положить конец войне в Украине и для достижения этой цели готов и поговорить с Путиным по телефону, и встретиться с ним. В Кремле также заявляли, что готовы к контактам с Трампом. Однако за две недели, прошедшие с момента инаугурации Трампа, о таких контактах официально не сообщалось.
Вечером 2 февраля при этом Трамп заявил журналистам, что как с Украиной, так и с Россией у США „проходят дискуссии“, при этом, по оценке президента, „достаточно хорошо“. Кто участвует в дискуссиях и что именно на них обсуждается, он не сказал. Трамп также сказал, что уже запланированы „ встречи и переговоры с различными сторонами, в том числе с Украиной и Россией“.
Как пишет Reuters, российские официальные лица в последнее время посещали Саудовскую Аравию и ОАЭ. При этом источники агентства отмечают, что в российском руководстве продолжаютя дискуссии о том, насколько эти государства подходят как место для переговоров, учитывая их тесное сотрудничество с США в сфере безопасности. Reuters также пишет, что лидеры обоих арабских государств поддерживают тёплые отношения как с Трампом, так и с Путиным.
Обе страны занимают нейтральную позицию по отношению к войне России против Украины. Они не вводили санкции в отношении России. ОАЭ выступала в качестве посредника при обменах пленными или обеспечении выезда из России украинских детей. Саудовская Аравия участвовала в подготовке крупного обмена заключёнными между Россией и странами Запада в прошлом году.
Ни Кремль, ни Вашингтон пока не комментировали публикацию Reuters.
В 2018 году Путин и Трамп, который тогда также был президентом США (на своём первом сроке), встречались в Хельсинки. Российские власти ранее заявляли, что такие страны, как Финляндия и Швейцария, более неприемлемы для Москвы как места для организации переговоров - Финляндия вступила в НАТО, а Швейцария ввела санкции против России вслед за ЕС. Кроме того, Путин находится под ордером на арест Международного уголовного суда и теоретически мог бы быть арестован в странах, сотрудничающих с ним.