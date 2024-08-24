2024.08.24 14:40

Reuters: в субботу Россия и Украина обменяются пленными — по 115 человек с каждой стороны

 
BBC Russian
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: GENYA SAVILOV | AFP / Scanpix

Сделка заключена при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в ОАЭ.

Сообщается, что представитель ОАЭ дал комментарий на условиях анонимности, так как детали обмена пока не обнародованы.

Российское „РИА Новости“ сообщило, что, как ожидается, Украина вернет российских военных, захваченных в плен в ходе операции ВСУ в Курской области.

Официальных комментариев Киева и Москвы по поводу предполагаемого обмена пока нет.

По словам официальных представителей ОАЭ, с начала войны в Украине при посредничестве Абу-Даби сторонами были обменяны 1788 человек.

UPD: Минобороны России подтвердило информацию об обмене. Россия вернула 115 военнослужащих, попавших в плен в Курской области, взамен ВСУ передали такое же число людей, сообщило оборонное ведомство.

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